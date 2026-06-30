Zürich - Beim indischen IT-Beratungsunternehmen Tata Consultancy Services (TCS) hat Sébastien Durbec die Position des Country Manager TCS Schweiz übernommen. Er folgt auf Rainer Zahradnik, der nach 14 Jahren bei TCS in den Ruhestand getreten ist. Sébastien Durbec bringt über 27 Jahre Berufserfahrung in der Technologie- und Beratungsbranche mit. Er ist seit zehn Jahren bei TCS tätig, zuletzt als Sales Director mit Verantwortung für das gesamte Schweizer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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