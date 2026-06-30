© Foto: OpenAIShell erwartet bis 2050 einen LNG-Boom, warnt aber vor Hormus-Risiken, Versorgungsengpässen und hohem Investitionsbedarf.Shell gab am Dienstag bekannt, dass die weltweite Nachfrage nach Flüssigerdgas bis 2050 voraussichtlich auf fast 700 Millionen Tonnen pro Jahr steigen wird, was einem Anstieg von rund 65 Prozent gegenüber 2025 entspricht, da die Länder der "flexiblen und zuverlässigen" Energiesicherheit Priorität einräumen. Laut dem LNG-Ausblick des in London ansässigen Ölkonzerns für 2026 wurden im Jahr 2025 insgesamt 422 Millionen Tonnen LNG gehandelt, und für 2026 wurde ein deutlicher Anstieg erwartet. Allerdings hat die massive Störung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus …
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