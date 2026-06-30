© Foto: Fabian Sommer - dpaTotalEnergies verlängert den Spritpreisdeckel in Frankreich und stützt Autofahrer auf dem Land - auch als politisches Signal.TotalEnergies gab am Dienstag bekannt, dass sie ihre derzeitige Preisobergrenze für Benzin und Diesel im Juli und August beibehalten wird, um Kunden in ländlichen Gebieten in ganz Frankreich zu unterstützen. Der französische Energieriese hat an seinen 1.200 Tankstellen in ländlichen Gebieten und an Autobahnraststätten an Wochenenden mit hohem Reiseaufkommen eine Preisobergrenze von 1,99 Euro pro Liter festgelegt. Die neue Maßnahme ist vor allem zielgerichteter als die früheren Preisdeckel. TotalEnergies will im Juli und August Benzin und Diesel in rund 1.200 …
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