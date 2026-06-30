So richtig wollte auch heute keine Dynamik in den Handel an der Frankfurter Börse kommen. Die derzeitigen Impulse reichen nicht aus, um den Anlegern Kauflaune und dem DAX wieder Lebensfreude einhauchen zu können. Sie bleiben zum Quartalsende eher an den Seitenlinien und greifen nur sehr selektiv bei einigen Einzelwerten zu. Das reichte heute erneut nicht aus, den DAX über der zwischenzeitlich leicht übersprungenen 25 000er-Marke zu halten. Aktuell sehen Anleger nur wenig Grund, den Index über dieser psychologischen Hürde zu kaufen.

Die veröffentlichten Konjunkturdaten lagen weitestgehend im Rahmen der Erwartungen und lieferten so auch keinen Kaufanreiz. Es deutet sich derzeit eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft auf niedrigem Niveau an, was die Hoffnung auf eine baldige Belebung am Leben hält. Kein Anlass, jetzt ein Halali auf deutsche Aktien zu blasen, und so bleibt der DAX weiter in einer stabilen Seitenlage.

Belastend wirkten heute die Kursverluste beim Schwergewicht Deutsche Telekom, die mit ordentlichem Gegenwind auf dem wichtigen US-Markt durch SpaceX rechnen muss. Der Technologiegigant hat angekündigt, in den Mobilfunkmarkt einsteigen zu wollen, und treibt damit die alteingesessenen Carrier vor sich her. Dagegen blieben zum Quartalsende die alten Favoriten die neuen. Siemens Energy, Infineon und Siemens führen mit Bayer die Gewinnerliste an. Auch bei SAP scheint sich noch kein Paradigmenwechsel bei den Investoren anzudeuten, die Aktie heute wieder im Minus.

Die US-Konjunkturdaten zeigen einen sich stabilisierenden Häusermarkt und einen mit 56,7 über der Erwartung liegenden Chicago-Einkaufsmanagerindex. Die Konjunktur in den USA bleibt robust.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.

