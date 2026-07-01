Bitcoin auf null? Lahontan Gold stabil! 800 Millionen USD warten in Nevada auf Abholung

Drei der bekanntesten Investoren der Welt haben Bitcoin nie gemocht. Einer von ihnen warnt jetzt, die Kryptowährung werde auf null fallen. Der digitale (Pseudo-)Goldersatz gerät ins Taumeln, aber auch echte Edelmetalle durchlaufen aktuell eine ausgeprägte Schwächephase. Trotzdem bleibt die Aktie eines angehenden Goldproduzenten auffällig stabil - und das aus guten Gründen. Denn Lahontan Gold steht kurz vor dem Durchbruch und könnte selbst dann noch hochprofitabel fördern, wenn der Goldpreis sich halbieren würde. Hinter dem kanadischen Unternehmen steht ein erfahrenes Führungsteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz.Den vollständigen Artikel lesen ...
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