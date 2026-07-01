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Small- & Micro Cap Investment
01.07.2026 06:22 Uhr
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Gold wird nicht knapper - neue Minen schon

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Der eigentliche Engpass entsteht Jahre vor der Produktion

Denn während viele Anleger täglich auf den Goldpreis schauen, spielt sich im Hintergrund eine Entwicklung ab, die für die gesamte Branche deutlich wichtiger sein könnte. Denn selbst wenn der Goldpreis kurzfristig schwankt, bleibt eine Frage bestehen: Woher soll das Gold der kommenden Jahrzehnte eigentlich kommen?

Neue Minen entstehen nicht über Nacht. Zwischen einer ersten Entdeckung und einer späteren Produktion liegen häufig zehn Jahre oder mehr. Genau deshalb beobachten Branchenexperten mit Sorge, dass weltweit immer weniger Kapital in echte Grundlagenexploration fließt.

Laut aktuellen Daten von S&P Global steigen zwar die Budgets für Goldexploration wieder, gleichzeitig sinkt aber der Anteil der frühen Explorationsprojekte auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebungen. Viele Unternehmen investieren lieber rund um bestehende Minen, statt neue Lagerstätten zu entdecken.

Die großen Produzenten brauchen die Projekte von morgen

Für Konzerne wie Barrick Mining (ISIN: CA06849F1080), Newmont Corporation (ISIN: US6516391066), Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) oder Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) wird diese Entwicklung zunehmend relevant.

Die bestehenden Minen fördern Jahr für Jahr Millionen Unzen Gold - gleichzeitig erschöpfen sich Lagerstätten mit jeder produzierten Unze. Deshalb gehört Exploration längst zur langfristigen Strategie der gesamten Branche. Entweder investieren die Produzenten selbst in neue Projekte oder sie übernehmen kleinere Gesellschaften, sobald sich attraktive Lagerstätten abzeichnen.

Gerade in Phasen hoher Goldpreise verändert sich häufig auch die Wirtschaftlichkeit kleinerer Vorkommen, die früher als zu klein oder zu teuer galten.

Nevada bleibt einer der begehrtesten Bergbaudistrikte weltweit

Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in Nevada. Kaum eine andere Region genießt in der Goldindustrie einen ähnlich guten Ruf. Politische Stabilität, bestehende Infrastruktur, erfahrene Behörden und jahrzehntelange Bergbauerfahrung machen den US-Bundesstaat zu einem der wichtigsten Goldstandorte der Welt.

Entsprechend reißen die Investitionen nicht ab. Neben den großen Produzenten sichern sich auch kleinere Explorationsgesellschaften kontinuierlich neue Flächen. So übernahm zuletzt beispielsweise Fairchild Gold ein weiteres Gold-Silber-Projekt in Nevada, während andere Explorer ihre Landpakete erweitern oder neue Bohrprogramme vorbereiten.

Der gemeinsame Nenner ist offensichtlich: Wer langfristig Gold fördern möchte, sucht bevorzugt in bekannten Bergbaudistrikten.

Historische Bergbauregionen erleben eine Renaissance

Gerade historische Minengebiete rücken dabei wieder stärker in den Fokus. Moderne Geophysik, digitale Modellierungen und neue Bohrtechnologien ermöglichen heute Untersuchungen, die vor einigen Jahrzehnten schlicht nicht möglich waren.

Viele Lagerstätten wurden ursprünglich bei Goldpreisen von wenigen hundert Dollar pro Unze betrieben. Heute verändern deutlich höhere Edelmetallpreise die wirtschaftliche Betrachtung zahlreicher Projekte erheblich. Gleichzeitig lassen sich bekannte Strukturen mit modernen Explorationsmethoden häufig wesentlich präziser untersuchen als noch vor einer Generation.

Zwischen Vergangenheit und moderner Exploration

Genau in diesem Umfeld arbeitet North Peak Resources (ISIN: CA6614441096). Das Unternehmen konzentriert sich auf das Prospect Mountain Mine Complex im Battle Mountain-Eureka Trend in Nevada - einem Distrikt mit einer langen Gold- und Silbergeschichte.

Besonders interessant erscheint dabei, dass große Teile des Projektgebiets bislang nie systematisch mit modernen Bohrprogrammen untersucht wurden. Das Unternehmen verfolgt deshalb einen mehrjährigen Explorationsansatz und testet mehrere voneinander unabhängige Zielgebiete, die unterschiedliche geologische Modelle innerhalb desselben Distrikts repräsentieren.

Die Kombination aus historischer Produktion und modernen Explorationsmethoden entspricht genau dem Trend, der derzeit in vielen etablierten Goldregionen zu beobachten ist.

Nicht jeder Explorer verfolgt dieselbe Strategie

Während einige Unternehmen möglichst schnell den Übergang zum Produzenten anstreben, setzen andere zunächst auf eine systematische Erweiterung ihrer Ressourcenbasis.

So arbeitet beispielsweise Lahontan Gold (ISIN: CA50732M1014) in Nevada daran, die ehemalige Santa-Fe-Mine wieder in Produktion zu bringen und parallel die Ressource weiter auszubauen. Andere Gesellschaften konzentrieren sich zunächst ausschließlich auf Exploration und geologische Datenerhebung.

Beide Ansätze zeigen, wie unterschiedlich sich Unternehmen innerhalb desselben Bergbaudistrikts positionieren können - abhängig von Projektstatus, Finanzierung und langfristiger Strategie.

Der Goldpreis bleibt wichtig - aber nicht allein entscheidend

Natürlich bleibt der Goldpreis ein wesentlicher Einflussfaktor. Viele Analysten gehen trotz der jüngsten Korrektur weiterhin davon aus, dass strukturelle Faktoren wie Zentralbankkäufe, geopolitische Unsicherheiten und eine steigende Staatsverschuldung den Markt langfristig stützen könnten.

Einige Häuser sehen zum Jahresende sogar wieder Kurse oberhalb von 5.000 US-Dollar je Feinunze als möglich an. Mindestens ebenso wichtig dürfte jedoch die Frage bleiben, welche Unternehmen über Projekte verfügen, die auch in einigen Jahren noch entwickelt werden können. Denn ohne neue Lagerstätten lässt sich die globale Goldproduktion langfristig kaum ausweiten.

Wer heute exploriert, könnte morgen zum gefragten Projektbesitzer werden

Die Goldbranche steht damit vor einem interessanten Spannungsfeld. Einerseits sorgen kurzfristige Zinserwartungen und Konjunkturdaten regelmäßig für Schwankungen beim Goldpreis. Andererseits wächst der Bedarf an neuen Projekten kontinuierlich, weil bestehende Minen irgendwann erschöpft sind.

Gerade etablierte Bergbauregionen wie Nevada dürften deshalb weiter im Fokus bleiben. Unternehmen, die dort frühzeitig aussichtsreiche Projekte entwickeln und mit modernen Explorationsmethoden vorantreiben, könnten langfristig von diesem strukturellen Nachfrageüberhang profitieren.

Mit seinem Fokus auf das Prospect Mountain Mine Complex verfolgt North Peak Resources (ISIN: CA6614441096) genau diesen Ansatz.

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Quellen:
https://northpeakresources.com/corporate-investors/
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21049875-goldpreis-ziel-6-000-usd-nevada-aktie-hebel-liefern
https://www.miningscout.de/unternehmensnews/globaler-liquiditaetsbedarf-drueckt-goldpreis-analysen-sehen-weiter-5-000-usd-zum-jahresende/
? S&P Global Market Intelligence - World Exploration Trends 2025: https://www.spglobal.com/marketintelligence/
https://www.gold.org/goldhub/research
https://lahontangoldcorp.com/
https://www.barrick.com/
https://www.newmont.com/
https://www.agnicoeagle.com/
https://www.kinross.com/

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NorthPeak Resources Ltd
Land: kanadisch
ISIN: CA6614441096
https://northpeakresources.com/

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