Goldman Sachs senkt Goldprognose auf 4.900 US-Dollar - warum hochwertige Projekte wie Tesoro Gold jetzt zählen könnten

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Gold hat den Realitätscheck bestanden

Nach einer der stärksten Goldrallyes der modernen Geschichte hat Goldman Sachs seine Goldpreisprognose für Ende 2026 von 5.400 US-Dollar je Unze auf 4.900 US-Dollar gesenkt. Hintergrund ist die Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) die Zinsen in diesem Jahr eher anheben als mit einer Lockerung der Geldpolitik beginnen könnte.

Für manche Investoren mag diese Anpassung zunächst enttäuschend erscheinen. Im größeren Zusammenhang betrachtet impliziert die revidierte Prognose jedoch weiterhin historisch hohe Goldpreise und liegt deutlich über den Annahmen, die vielen Machbarkeitsstudien von Goldprojekten zugrunde liegen.

Genau dieser Unterschied könnte nun an Bedeutung gewinnen. Denn der Markt verlagert seinen Fokus zunehmend von einer allgemeinen Goldexponierung hin zu Unternehmen, die auch bei moderateren Goldpreisen attraktive Renditen erwirtschaften können.

Gold bleibt historisch auf einem hohen Niveau

Obwohl sich viele Schlagzeilen auf den Rückgang des Goldpreises von seinem Januar-Hoch nahe 5.600 US-Dollar je Unze konzentrieren, lohnt sich ein Blick auf das Gesamtbild.

Selbst die neue Goldman-Sachs-Prognose von 4.900 US-Dollar je Unze würde eines der höchsten dauerhaft erreichten Goldpreisniveaus in der Geschichte der Branche darstellen. Gleichzeitig hält die Investmentbank an ihrem langfristig positiven Ausblick fest und bezeichnet ihre Einschätzung als "strukturell konstruktiv, kurzfristig jedoch vorsichtig". Damit macht sie deutlich, dass kurzfristige Schwankungen den langfristigen Investmentcase nicht grundsätzlich verändern.

Steigende Zinserwartungen führen allerdings dazu, dass Investoren zunehmend selektiver vorgehen.

Nicht mehr jedes Unternehmen mit Goldbezug wird gleichermaßen bewertet. Stattdessen differenziert der Markt immer stärker zwischen Projekten, die nur bei außergewöhnlich hohen Goldpreisen wirtschaftlich sind, und solchen, die auch unter verschiedenen Preisannahmen attraktive Renditen erzielen können.

Goldproduzenten erwirtschaften weiterhin hohe Cashflows

Die weltweit größten Goldproduzenten bleiben trotz der jüngsten Preisschwäche äußerst profitabel.

Unternehmen wie Kinross Gold (ISIN: CA4969024047) und Evolution Mining (ISIN: AU000000EVN4) erzielen weiterhin erhebliche freie Cashflows und investieren gleichzeitig massiv in ihr zukünftiges Produktionswachstum.

Kinross treibt mehrere Weltklasse-Projekte voran, darunter Great Bear in Kanada und Lobo-Marte in Chile, während das Unternehmen gleichzeitig über Dividenden und Aktienrückkäufe erhebliche Mittel an seine Aktionäre zurückführt. Evolution Mining hat seine Bilanz auf eine Netto-Cash-Position verbessert und baut margenstarke Minen wie Cowal, Ernest Henry und Northparkes weiter aus.

Diese Strategien unterstreichen einen wichtigen Punkt: Die Managementteams planen in Jahrzehnten und reagieren nicht auf kurzfristige Schwankungen des Goldpreises. Wenn Branchenführer bereit sind, Milliarden in langlebige Minenprojekte zu investieren, signalisiert dies Vertrauen in den langfristigen Goldmarkt.

Konservative Projektannahmen gewinnen an Bedeutung

Für Projektentwickler könnte der Markt konservative Wirtschaftlichkeitsannahmen zunehmend honorieren.

Viele Machbarkeitsstudien der vergangenen Jahre basierten auf langfristigen Goldpreisen zwischen 2.000 und 3.000 US-Dollar je Unze. Projekte, die bereits unter diesen Annahmen attraktive Renditen erzielen, erscheinen heute deutlich robuster als Entwicklungen, die Rekordpreise benötigen, um wirtschaftlich zu sein.

Genau deshalb richten Investoren ihren Blick verstärkt auf Unternehmen, die sich wichtigen Entwicklungsmeilensteinen nähern.

Tesoro Gold war nie auf Rekord-Goldpreise angewiesen

Ein interessantes Beispiel liefert Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) mit seinem El-Zorro-Projekt in Chile.

Die aktualisierte Scoping Study basiert auf einem langfristigen Goldpreis von lediglich 2.750 US-Dollar je Unze - rund 44% unter der nun von Goldman Sachs prognostizierten Marke von 4.900 US-Dollar je Unze.

Selbst unter dieser konservativen Annahme erreichte das Projekt einen Nachsteuer-Nettobarwert (NPV) von rund 663 Millionen US-Dollar sowie eine interne Verzinsung (IRR) von 51%.

Bei einem Goldpreis von 3.300 US-Dollar je Unze, der ebenfalls noch deutlich unter dem heutigen Marktpreis liegt, steigt der Nachsteuer-NPV des Projekts auf nahezu 1 Milliarde US-Dollar.

Ebenso wichtig sind die geschätzten All-in Sustaining Costs (AISC) von rund 1.216 US-Dollar je Unze über die gesamte Minenlaufzeit. Diese deuten auf erhebliche operative Margen hin, selbst wenn der Goldpreis weiter nachgeben sollte.

Gerade dieser Sicherheitspuffer könnte an Bedeutung gewinnen, da Investoren zunehmend Wert auf stabile Projektökonomie und Risikobegrenzung legen, anstatt ausschließlich auf maximale Hebelwirkung bei steigenden Goldpreisen zu setzen.

Die nächsten Kurstreiber gehen über den Goldpreis hinaus

Für Tesoro Gold beginnt nun eine Phase, in der unternehmensspezifische Meilensteine ebenso wichtig werden könnten wie die Entwicklung des Goldpreises.

Mit einer auf 1,82 Millionen Unzen gewachsenen Ressource, weiteren Explorationserfolgen und der als nächstem wichtigen Schritt erwarteten Pre-Feasibility Study (PFS) arbeitet das Unternehmen kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Projekts.

Historisch haben Projektentwickler häufig deutliche Bewertungssteigerungen erzielt, wenn sie Fortschritte bei Machbarkeitsstudien, Genehmigungen und der Finanzierung erreichten - und nicht ausschließlich durch steigende Goldpreise.

Qualitätsprojekte können nach Korrekturen besonders profitieren

Der Goldmarkt hat im Verlauf langfristiger Haussephasen immer wieder Konsolidierungsphasen erlebt.

Die revidierte Prognose von Goldman Sachs erinnert daran, dass Rohstoffpreise selten geradlinig verlaufen. Gleichzeitig bleibt ein Goldpreis von 4.900 US-Dollar je Unze aus historischer Sicht außerordentlich attraktiv und bietet weiterhin ein sehr günstiges Umfeld für wirtschaftlich solide Minenprojekte.

Für Investoren dürfte es in den kommenden Monaten daher weniger darum gehen, die nächste kurzfristige Goldpreisbewegung vorherzusagen. Entscheidend könnte vielmehr sein, jene Unternehmen zu identifizieren, die unabhängig von kurzfristigen Preisschwankungen nachhaltig Wert schaffen können.

Etablierte Produzenten wie Kinross Gold und Evolution Mining demonstrieren dies durch disziplinierte Kapitalallokation und langfristige Investitionen. Projektentwickler wie Tesoro Gold zeigen zugleich, dass Projekte auf Basis konservativer Annahmen selbst dann überzeugende Wirtschaftlichkeit bieten können, wenn eine der weltweit führenden Investmentbanken ihre Goldpreisprognose reduziert.

In einem Markt, der zunehmend selektiver wird, könnten belastbare Projektökonomie und finanzielle Widerstandsfähigkeit letztlich ebenso wertvoll sein wie ein weiter steigender Goldpreis.