Tesoro Gold treibt die Entwicklung von El Zorro voran, während die Machbarkeitsarbeiten an Dynamik gewinnen

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Strategische Partnerschaften, Fortschritte bei der Planung und die Vorbereitung der Projektfinanzierung bringen das chilenische Goldprojekt wichtigen Meilensteinen im weiteren Jahresverlauf näher

Tesoro Gold (ISIN: AU0000077208) hat die Entwicklungsarbeiten an seinem Flaggschiffprojekt El Zorro Gold in Chile deutlich beschleunigt. Das Unternehmen treibt mehrere zentrale Arbeitsstränge parallel voran und strebt den Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, DFS) bis Ende 2026 an. Dazu wurden die Präsenz vor Ort ausgebaut, wichtige Partner für Engineering und Finanzierung eingebunden sowie Genehmigungsverfahren weiter vorangetrieben - ein Zeichen dafür, dass sich der Fokus zunehmend von der Exploration auf die Projektentwicklung verlagert.

Im Mittelpunkt der aktuellen Fortschritte steht die Goldlagerstätte Ternera mit einer Ressource von 1,82 Millionen Unzen, das Herzstück des El-Zorro-Projekts. Dort laufen Arbeiten in den Bereichen Engineering, Bergbauplanung, Aufbereitung, Infrastruktur, Umwelt und Finanzierung inzwischen parallel. Während Machbarkeitsstudien für angehende Minenentwickler ein üblicher Schritt sind, deutet Tesoros Ansatz, gleichzeitig zahlreiche Maßnahmen zur Entwicklungsreife umzusetzen, darauf hin, den Zeitraum zwischen Studienabschluss und einer möglichen Bauentscheidung verkürzen zu wollen.

Zu den wichtigsten Neuerungen zählt die strategische Partnerschaft mit STRACON Chile SpA, einem in Nord- und Südamerika tätigen Bergbau- und Engineering-Dienstleister. Obwohl die Vereinbarung derzeit noch auf einer unverbindlichen Absichtserklärung basiert, wurde STRACON bereits als bevorzugter Partner für Vorbereitungsarbeiten, den Minenbau sowie den späteren Betrieb ausgewählt. Die Zusammenarbeit schafft einen frühen organisatorischen Rahmen für die Projektumsetzung, lässt jedoch beiden Parteien die Möglichkeit, vor Abschluss verbindlicher Verträge auszusteigen.

Darüber hinaus hat Tesoro seine operative Präsenz in Chile deutlich gestärkt. Mit einem neuen Büro sowie zusätzlichen technischen und Managementkapazitäten vor Ort soll die Koordination von Engineering-Arbeiten, Genehmigungsprozessen, Behördenkontakten, der Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen und der Logistik verbessert werden. Damit schafft das Unternehmen die organisatorischen Voraussetzungen für die nächste Entwicklungsphase.

Auch auf technischer Ebene gewinnt das Projekt an Fahrt. GR Engineering Services hat mit der Planung einer geplanten Goldaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von drei Millionen Tonnen Erz pro Jahr begonnen. Grundlage dafür sind frühere metallurgische Tests, die hohe Goldausbeuten mittels eines konventionellen Carbon-in-Pulp-Verfahrens erwarten lassen. Parallel wurde Knight Piésold mit der Detailplanung einer Dry-Stack-Tailings-Anlage beauftragt. Diese moderne Form der Haldenlagerung gilt als wasserärmer und kann im Vergleich zu herkömmlichen Nassrückhaltebecken Umwelt- und Sicherheitsrisiken reduzieren.

Auch die Infrastrukturplanung schreitet voran. Tesoro arbeitet an den technischen Konzepten für Stromversorgung, Wasserversorgung und weitere Standorteinrichtungen und hat bereits einen Antrag auf einen 21-Megawatt-Netzanschluss beim chilenischen Stromnetzbetreiber eingereicht. Die veröffentlichten Projektpläne zeigen unter anderem den vorgesehenen Verlauf von Stromleitung, Wasserpipeline, Zufahrtsstraßen und der geplanten Verarbeitungsanlage und verdeutlichen, dass die Arbeiten inzwischen weit über die reine Exploration hinausgehen.

Parallel dazu bereitet das Unternehmen die Finanzierung des Projekts vor. Mit BurnVoir Corporate Finance wurde ein erfahrener Finanzberater mandatiert, der die optimale Finanzierungsstruktur entwickeln und Fremdkapital für El Zorro arrangieren soll. Dieser Schritt unterstreicht die Absicht, das Projekt frühzeitig auf eine mögliche Investitionsentscheidung vorzubereiten, sofern die endgültige Machbarkeitsstudie positive wirtschaftliche Ergebnisse liefert.

Auch im Bereich Umweltgenehmigungen wurden Fortschritte erzielt. Die erforderlichen Umweltbasisstudien sind nach Unternehmensangaben bereits zu rund 75 Prozent abgeschlossen und sollen im August beendet werden. Anschließend plant Tesoro, die Unterlagen für die Umweltverträglichkeitsprüfung Ende 2026 beziehungsweise Anfang 2027 bei den chilenischen Behörden einzureichen.

Im Explorationsbereich verschiebt sich der Schwerpunkt inzwischen von der Ressourcendefinition hin zu weiterem Wachstumspotenzial. Die Infill-Bohrungen innerhalb der Ternera-Lagerstätte sind abgeschlossen und sollen die Grundlage für eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung sowie die erste Erzreserve des Projekts bilden, die in den kommenden Monaten erwartet werden. Gleichzeitig konzentrieren sich die Bohrarbeiten nun auf Erweiterungen der bestehenden Lagerstätte sowie auf regionale Zielgebiete wie La Brea und Pena Blanca innerhalb des über 40 Kilometer langen mineralisierten El-Zorro-Goldkorridors.

Für Investoren markiert das aktuelle Update einen wichtigen Entwicklungsschritt. Anstatt ausschließlich auf die Ausweitung der Ressourcenbasis zu setzen, richtet Tesoro seinen Fokus zunehmend auf die technischen, finanziellen und operativen Voraussetzungen für den Bau einer Goldmine. Die parallele Weiterentwicklung von Engineering, Finanzierung, Genehmigungen und Bauvorbereitung könnte das Vertrauen stärken, dass sich El Zorro von einem Explorationsprojekt zu einem fortgeschrittenen Minenentwicklungsprojekt entwickelt - vorausgesetzt, die anstehenden Studien bestätigen die wirtschaftlichen Erwartungen.

Als wichtigste kurzfristige Meilensteine nennt das Unternehmen eine aktualisierte Ressourcenschätzung Ende Juli beziehungsweise Anfang August, die Veröffentlichung der ersten Erzreserve im August sowie den Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie bis zum Jahresende. Diese Schritte sollen die Grundlage für die nächsten Genehmigungsphasen und letztlich für eine endgültige Investitionsentscheidung bilden.

Wie bei allen Bergbauprojekten werden jedoch auch bei El Zorro Faktoren wie Baukosten, Genehmigungsfristen und die Entwicklung des Goldpreises maßgeblich über den weiteren Projektverlauf entscheiden.

Da mehrere zentrale Entwicklungsbereiche gleichzeitig voranschreiten und in den kommenden Monaten zahlreiche wichtige Meilensteine anstehen, positioniert sich Tesoro Gold zunehmend als Entwickler eines potenziell bedeutenden neuen Goldprojekts im etablierten chilenischen Bergbausektor.

Quelle:

ASX:TSO - Tesoro Advances El Zorro DFS and Development

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Enthaltene Werte: AU0000077208