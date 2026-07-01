DJ Shell verkauft Beteiligung an Na-Kika-Plattform für 1,7 Mrd USD
Von Adam Whittaker
DOW JONES--Der britische Energiekonzern Shell will seinen 50-prozentigen Anteil an der Na-Kika-Plattform und den umliegenden Feldern für 1,7 Milliarden Dollar verkaufen. Die Vermögenswerte im Golf von Mexiko werden von Tochtergesellschaften von Talos Energy und Ridgewood Energy übernommen. Das Geschäft umfasst auch die Shell gehörende Coulomb-Infrastruktur für die Pipeline-Anbindung. Nach Angaben von Shell wird der Abschluss der Transaktion bis Ende des Jahres erwartet. Der britische Branchenkonkurrent BP betreibt die Na-Kika-Plattform und will seinen Anteil nach dem Ausstieg von Shell behalten. Im Jahr 2025 bezog Shell täglich 37.000 Barrel Öläquivalent aus diesen Anlagen.
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July 01, 2026 02:22 ET (06:22 GMT)
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