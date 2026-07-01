Bonn (www.anleihencheck.de) - Der KOF-Frühindikator in der Schweiz verharrte im Mai bei rund 98,0, so Postbank Research. Der PMI für die fertigende Industrie sei unerwartet von 54,5 auf 57,3 Punkte geklettert, derDie Inflationsrate habe im Mai entgegen der Erwartung eines leichten Anstiegs bei 0,6% verharrt, die Kerninflationsrate bei 0,3%. Der Erzeugerpreisindex sei im Mai auf Jahressicht mit minus 1,8% weiter im deflationären Bereich geblieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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