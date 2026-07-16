Zürich - Das Direktorium der Schweizerischen Nationalbank (SNB) hat den Leitzins im Juni unverändert bei 0,00 Prozent belassen, weil es die geldpolitischen Bedingungen trotz erhöhter geopolitischer Unsicherheit als angemessen beurteilte. Aus dem am Donnerstag veröffentlichten Diskussionsprotokoll geht hervor, dass die Preisstabilität aus Sicht der Währungshüter nicht gefährdet war und weder ein rascher Anstieg der Inflation über 2 Prozent noch ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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