Die Nemetschek Group hat einen der bedeutendsten strategischen Schritte ihrer Unternehmensgeschichte vollzogen. Mit dem Abschluss der Übernahme des US-amerikanischen Softwarespezialisten Heavy Construction Systems Specialists, LLC (HCSS) stärkt der Konzern seine Marktposition im internationalen Bausektor erheblich und setzt gleichzeitig ein deutliches Zeichen im Zukunftsfeld der Künstlichen Intelligenz. Für Anleger geht es dabei nicht allein um zusätzliches Umsatzvolumen, sondern um den Ausbau eines Geschäftsbereichs, der in den kommenden Jahren von einer Vielzahl langfristiger Wachstumstrends ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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