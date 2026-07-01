Die Aktie von SUSS MicroTec hat über die letzten Monate deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen. Trotz einer zwischenzeitlichen Korrektur sprechen die operative Entwicklung und die hohe Nachfrage aus dem Halbleitermarkt weiterhin für attraktive Perspektiven. MDAX-Aufstieg sorgt für kräftigen Kursschub Die Papiere von SUSS MicroTec wurden kürzlich in den MDAX aufgenommen, den wichtigsten deutschen Mid-Cap-Index. Die Aufnahme löste eine starke Kursrally ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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