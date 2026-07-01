Die Pfalzwerke haben im Rahmen der 2018 angekündigten Partnerschaft mit Hornbach nun alle Filialen der Baumarktkette in Deutschland mit Schnellladesäulen ausgestattet. Gleichzeitig verlängern die Partner ihre Zusammenarbeit und planen, die vorhandene Infrastruktur zu modernisieren. Mit der Inbetriebnahme des Standorts in Potsdam ist der bundesweite Ausbau abgeschlossen. Dort steht ein High Power Charger mit zwei CCS-Anschlüssen für Ladeleistungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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