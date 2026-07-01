Meta steigt überraschend ins Cloud-Business ein und will mit diesem Schritt mit Branchenführern wie AWS, Microsoft Azure und Google Cloud konkurrieren. Die Aktie springt am Mittwoch in erster Reaktion auf die News um rund sechs Prozent nach oben und sendet damit nach der zuletzt schwachen Entwicklung ein Lebenszeichen.• Meta wagt den überraschenden Einstieg ins Cloud-Geschäft - und greift AWS, Azure und Google Cloud an• Die Aktie springt am Mittwoch rund sechs Prozent nach oben und sendet ein Lebenszeichen• ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär