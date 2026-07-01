Die Schweizer Versandapotheke DocMorris rückt wieder stärker in den Fokus der Anleger. Allein im Juni legte die DocMorris-Aktie um rund +26% zu. Am Mittwoch verbessert sie sich aktuell um +2,8% und notiert bei 9 SFR (Schweizer Franken). Kann die Erholung weitergehen? Profitabilität rückt in den Mittelpunkt Nach Jahren mit hohen Verlusten steht inzwischen nicht mehr das Umsatzwachstum, sondern die Verbesserung der Ertragskraft im Fokus. Für 2025 erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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