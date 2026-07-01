© Foto: adobe.stock.comStehen Brent-Öl und WTI-Öl an einem Wendepunkt? In den letzten Wochen gerieten die Ölpreise massiv unter Druck. Vieles spricht für eine Ausdehnung des Abverkaufs am Ölmarkt, doch es könnte auch ganz anders kommen.Aktuelle Ölpreisentwicklung: Steht der Abverkauf bei Brent und WTI vor dem Ende? In den letzten Wochen brach sich am Ölmarkt ein fulminanter Abverkauf Bahn. Die Aussicht auf eine Entspannung im Nahen Osten und die Perspektive einer vollständigen Öffnung der Straße von Hormus ließen die Risikoprämien abschmelzen, wie den sprichwörtlichen Schnee in der Mai-Sonne. In Erwartung einer "Ölflut" gaben die Ölpreise massiv nach. Mittlerweile notieren Brent-Öl mit 72 US-Dollar und WTI-Öl mit …
Enthaltene Werte: GB0007980591,US1667641005,US26875P1012,GB00BP6MXD84,US30231G1022,US20825C1045,XC0009677XXX,XC0007924XXXDen vollständigen Artikel lesen
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