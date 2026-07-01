© Foto: OpenAIING will 40 Prozent an Singular Bank kaufen und ins spanische Private Banking einsteigen. Warburg Pincus dürfte komplett aussteigen.Die niederländische Bank ING Group steht kurz vor dem Abschluss eines Vertrags zur Übernahme einer 40-prozentigen Beteiligung an der spanischen Privatbank Singular Bank, berichtete Reuters am Mittwoch unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Laut dem Bericht würde der Deal, dessen Details noch ausstehen, dazu führen, dass die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Warburg Pincus ihre 93-prozentige Beteiligung an Singular verkauft. Die Transaktion sei aber noch nicht final, Details stünden noch aus. Ursprünglich hatte die spanische …
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