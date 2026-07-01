Die Rheinmetall-Aktie meldet sich nach dem massiven Kursrutsch unter 1.000 € mit einer kräftigen Gegenbewegung zurück. Vom gestrigen Schlusskurs bis zum heutigen Tageshoch legte der DAX-Titel bereits knapp +7% zu. Damit läuft die erwartbare technische Erholung an - doch von einer echten Trendwende ist der Chart weiterhin weit entfernt. Rückkehr in den vierstelligen Bereich In der vorangegangenen Analyse stand nach dem Absturz unter 1.000 € bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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