© Foto: Boris Roessler/dpaDie Wall Street ist mit Verlusten gestartet, Fed-Chef Warsh kritisiert zu hohe Inflation. Der DAX fällt mit Siemens, Europabörsen noch schwächer. Gold, Silber und Bitcoin verteuern sich, Öl etwas günstiger.US-Börsen: Zinsängste flammen auf Nachdem die Wall Street das stärkste erste Halbjahr seit fünf Jahren hinter sich hat, herrscht am Mittwoch im US-Handel trübe Stimmung. Der marktbreite S&P 500 wie auch der technologielastige Nasdaq 100 fallen aktuell (Stadn 16:15 Uhr) um 0,1 beziehungsweise um 0,3 Prozent zurück, während der Dow Jones um seinen Vortagesschluss pendelt. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh erklärte bei einer Rede im Rahmen des EZB-Forums in Portugal, dass die Inflation in den …
Enthaltene Werte: DE0006452907,US6541061031,DE0007030009,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,DE000A1EWWW0,XD0002742XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE0007236101,SE0021921269Den vollständigen Artikel lesen
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