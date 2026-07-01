Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Helvetia Baloise fusioniert Asset Management Einheiten



01.07.2026 / 18:00 CET/CEST





Medienmitteilung







Basel,1. Juli 2026 In Folge des Zusammenschlusses von Helvetia mit Baloise und gemäss der Ankündigung der Fusion der beiden Asset Management Einheiten vom 26. Januar 2026, geben die Verwaltungsräte der Helvetia Asset Management AG und der Baloise Asset Management AG die Fusion der Helvetia Asset Management AG und Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG mit Wirkung von heute, 1. Juli 2026 bekannt. «Die erfolgreich vollzogene Fusion unserer beiden Asset Management Einheiten markiert einen wichtigen Meilenstein im Integrationsprozess des Bereichs Asset Management der Gruppe. Sie stärkt unsere Position auf dem Weg zu einem der führenden Versicherungs-Asset Manager der Schweiz - mit über CHF 100 Milliarden an verwalteten Vermögen und mehr als 450 Mitarbeitenden. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die zum planmässigen Vollzug dieser Transaktion beigetragen haben», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer (GCIO). Mit Rechtwirksamkeit per heute, 1. Juli 2026 wurden sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG mittels Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen. Die Helvetia Asset Management AG wurde mit Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht. Baloise Asset Management AG als Teil der Helvetia Baloise Gruppe wird bis auf weiteres unter dieser Firma unter dem Gruppenbrand am Markt auftreten. Erfolgter Fondsleitungswechsel Im Rahmen dieser Fusion ist auch die Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management AG gemäss Art. 39 FINIG im ausschliesslichen Interesse der Anleger übertragen worden. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt (ISIN: CH0513838XXX, Valor: 51383832). Die Depotbank bleibt unverändert die Zürcher Kantonalbank. Diese Transaktion hat keinen Einfluss auf die aktuelle Ausgestaltung der bestehenden Anlagelösungen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir zur gegebenen Zeit proaktiv informieren. Medien Corporate Communications Telefon: +41 58 280 70 05

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Baloise Asset Management AG wurde als Anlageberaterin und Vermögensverwalterin im Jahr 2001 gegründet und verfügt über eine Bewilligung als Fondsleitung. Baloise Asset Management AG ist Teil des Asset Managements der Helvetia Baloise Gruppe. Dieses verantwortet die Verwaltung der Anlageportfolios der Gruppe sowie von institutionellen Kunden, insbesondere Pensionskassen und Sammelstiftungen. Mit über CHF 100 Milliarden verwalteten Vermögen und mehr als 450 Mitarbeitenden bietet das Asset Management eine breite Palette an Anlagekompetenzen und - lösungen. Dazu zählen insbesondere Asset-Liability-Management, Multi Asset Strategien, Immobilien sowie Private Markets. Im Rahmen der gruppenweiten Zusammenarbeit im Bereich der umfassenden Vorsorgeplanung profitieren auch private Kundinnen und Kunden von unserer Anlageexpertise. Datenschutzhinweis

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