Baloise Asset Management AG
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Medienmitteilung
In Folge des Zusammenschlusses von Helvetia mit Baloise und gemäss der Ankündigung der Fusion der beiden Asset Management Einheiten vom 26. Januar 2026, geben die Verwaltungsräte der Helvetia Asset Management AG und der Baloise Asset Management AG die Fusion der Helvetia Asset Management AG und Baloise Asset Management AG nach Art. 3 FusG mit Wirkung von heute, 1. Juli 2026 bekannt.
«Die erfolgreich vollzogene Fusion unserer beiden Asset Management Einheiten markiert einen wichtigen Meilenstein im Integrationsprozess des Bereichs Asset Management der Gruppe. Sie stärkt unsere Position auf dem Weg zu einem der führenden Versicherungs-Asset Manager der Schweiz - mit über CHF 100 Milliarden an verwalteten Vermögen und mehr als 450 Mitarbeitenden. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die zum planmässigen Vollzug dieser Transaktion beigetragen haben», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer (GCIO).
Mit Rechtwirksamkeit per heute, 1. Juli 2026 wurden sämtliche Aktiven und Passiven der Helvetia Asset Management AG mittels Universalsukzession auf die Baloise Asset Management AG übertragen. Die Helvetia Asset Management AG wurde mit Eintragung der Fusion im Handelsregister gelöscht.
Baloise Asset Management AG als Teil der Helvetia Baloise Gruppe wird bis auf weiteres unter dieser Firma unter dem Gruppenbrand am Markt auftreten.
Erfolgter Fondsleitungswechsel
Im Rahmen dieser Fusion ist auch die Funktion der Helvetia Asset Management AG als Fondsleitung für den Helvetia (CH) Swiss Property Fund an die Baloise Asset Management AG gemäss Art. 39 FINIG im ausschliesslichen Interesse der Anleger übertragen worden. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund wird an der Schweizer Börse SIX gehandelt (ISIN: CH0513838XXX, Valor: 51383832). Die Depotbank bleibt unverändert die Zürcher Kantonalbank.
Diese Transaktion hat keinen Einfluss auf die aktuelle Ausgestaltung der bestehenden Anlagelösungen. Sollte es zu Änderungen kommen, werden wir zur gegebenen Zeit proaktiv informieren.
Über Baloise Asset Management AG
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|Deutsch
|Unternehmen:
|Baloise Asset Management AG
|Aeschengraben 21
|4002 Basel
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|E-Mail:
|assetmanagement@baloise.com
|ISIN:
|CH0414551XXX
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|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
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2358286 01.07.2026 CET/CEST