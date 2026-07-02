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zukunftsbilanzen.de
02.07.2026 06:46 Uhr
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Job-Alarm und Krise bei Mercedes-Benz, KI-Boom bei Infineon und Zefiro Methane mit Breakout-Möglichkeit!

Die weltweite Wirtschaft und deren Branchen werden gerade in Echtzeit durcheinandergewirbelt. Auf der einen Seite kämpft Mercedes Benz mit sinkenden Margen und harten internen Problemen, bei denen auch jede Menge Jobs auf dem Spiel und zur Disposition stehen. Auf der anderen Seite tätigt Infineon Rekordinvestitionen und reitet die aktuelle Welle der Künstlichen Intelligenz. Abseits von den beiden entwickelt sich mit Zefiro Methane ein hochspannender Umwelt- und Infrastrukturspezialist, der eine Milliardenbranche völlig neu aufmischt. Wir werfen für Sie einen detaillierten Blick auf die derzeitige Krise bei Mercedes-Benz, den "irren" Aufstieg von Infineon und die aktuellen News sowie das charttechnische Breakout-Potenzial von Zefiro Methane. Lesen Sie weiter und entdecken Sie mit uns die möglichen Aktiengewinner von morgen.

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SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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