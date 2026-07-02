Die Aktien von Airbus haben am Mittwoch kräftig zugelegt und sich erstmals seit mehreren Monaten wieder der Marke von 200 Euro angenähert. Auslöser für den Kursanstieg waren gleich mehrere positive Analysteneinschätzungen. Die Bank of America nahm die Papiere in ihre Liste der aussichtsreichsten Anlageideen für das dritte Quartal auf.Kurzzusammenfassung• Airbus-Aktie nähert sich der 200 Euro-Marke, unterstützt durch positive Analystenkommentare von MWB und der Bank of America.• Analysten erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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