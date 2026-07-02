Pentixapharm steht vor einer für Biotech-Unternehmen typischen Wegstrecke: Bis ein neues medizinisches Verfahren den Markt erreicht, sind viele Jahre Entwicklungsarbeit, hohe Investitionen und klinische Studien notwendig. Gelingt der Durchbruch, kann der wirtschaftliche Hebel allerdings erheblich sein - vor allem dann, wenn ein großer, bislang nur unzureichend adressierter Markt im Fokus steht.

Genau darauf zielt Pentixapharm mit PentixaFor. Das Diagnostikum soll bei Patienten mit Bluthochdruck helfen, eine bestimmte Ursache der Erkrankung sichtbar zu machen: gutartige Tumoren in der Nebenniere, die für einen übermäßigen Hormonhaushalt verantwortlich sein können. Wird diese Ursache erkannt und operativ beseitigt, können Betroffene in vielen Fällen dauerhaft auf Blutdruckmedikamente verzichten. Der bisherige diagnostische Standard ist aufwendig und invasiv, da Blut direkt aus der Nebenniere entnommen werden muss. PentixaFor würde dagegen eine Abklärung per bildgebendem Verfahren ermöglichen - und damit einen erheblich patientenfreundlicheren Ansatz bieten.

Das adressierbare Potenzial ist entsprechend groß. Allein in den USA kommt eine sehr hohe Zahl von Bluthochdruckpatienten grundsätzlich für eine weiterführende Abklärung infrage. Pentixapharm hält daher im Erfolgsfall langfristig Erlöse in der Größenordnung von 1 Mrd. Euro pro Jahr für möglich. Bis zu einer potenziellen Zulassung, die derzeit für 2030 angestrebt wird, bleibt aber noch ein weiter Weg. Ein zentraler nächster Schritt ist die Phase-III-Studie, deren Start nach der jüngst erhaltenen FDA-Freigabe für das zweite Halbjahr 2026 vorgesehen ist.

Zur Finanzierung dieser nächsten Etappe plant Pentixapharm nun eine Bezugsrechtskapitalerhöhung. Bis zu 11 Mio. neue Aktien sollen zu 1,85 Euro ausgegeben werden. Einen wichtigen Vertrauensbeweis liefert der Großaktionär Eckert & Ziegler, der angekündigt hat, seine Bezugsrechte auszuüben. Damit wären bereits rund 36 Prozent der Kapitalmaßnahme abgedeckt. Gelingt die Platzierung, könnte Pentixapharm nicht nur die klinische Entwicklung vorantreiben, sondern zugleich die Grundlage für mögliche Auslizenzierungen schaffen. Solche Partnerschaften könnten schon vor einer Zulassung nennenswerte Mittelzuflüsse bringen.

Für Anleger ergibt sich durch die Struktur der Transaktion eine besondere Konstellation. Wer zum heutigen Stichtag mindestens neun Aktien hält, erhält das Recht zum Bezug von vier neuen Aktien und kann darüber hinaus einen deutlichen Überbezug anmelden. Sollte PentixaFor die operative Dynamik halten und der Newsflow positiv bleiben, könnte sich der Bezugspreis von 1,85 Euro im Rückblick als günstiger Einstiegspunkt erweisen.

(aktien-globlal.de, erstellt 02.07.26, 7:57 Uhr, veröffentlicht 02.07.26, 8:03 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

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