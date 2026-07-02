Die Rheinmetall-Aktie hat ihre Erholung zuletzt eindrucksvoll fortgesetzt und allein am gestrigen Handelstag rund +6% zugelegt. Insgesamt summiert sich die Aufwärtsbewegung inzwischen auf rund +18%, wodurch sich das Chartbild deutlich aufgehellt hat. Damit rückt die Frage in den Fokus, ob die jüngste Erholung bereits den Beginn einer nachhaltigen Trendwende markiert oder ob den Käufern auf dem aktuellen Niveau zunächst die Kraft ausgeht. Wie es für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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