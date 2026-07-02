Die etablierten Konzerne aus der Telekombranche stecken in einer schwierigen Phase. Die Aktie der Deutsche Telekom hat alleine im zweiten Quartal 25 Prozent an Wert verloren und war damit der drittschwächste Wert im DAX. Die Tochter T-Mobile US und ihre US-Rivalen stehen kaum besser da. DER AKTIONÄR erklärt, warum sich die Talfahrt diese Woche noch einmal beschleunigt hat.Dass die Telekom ein Viertel ihres Werts innerhalb von drei Monaten eingebüßt hat, hängt wieder einmal auch mit der wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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