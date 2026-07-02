Für 2,49 Euro kann man jetzt Whatsapp Plus abonnieren. Der Dienst soll den Meta-Messenger um "exklusive Funktionen" erweitern. Doch bieten die wirklich einen Mehrwert - oder ist das alles nur Kosmetik? Unser Autor hat es ausprobiert. Ich erinnere mich auch noch 25 Jahre später an nervige ICQ-Kettenbriefe. "Teile dies mit zehn weiteren Freunden und eine deine Blume wird blau." Nicht, dass ich das ja gemacht hätte, aber die Farbe des Symbols hat sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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