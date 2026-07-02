Was für eine Kehrtwende bei Abivax: Nur wenige Wochen nach den heftig diskutierten Sicherheitsbedenken rund um Obefazimod demonstriert das französische Biotech-Unternehmen eindrucksvoll, wie groß das Vertrauen institutioneller Investoren weiterhin ist. Die jüngste Kapitalerhöhung entwickelte sich zu einem vollen Erfolg - und könnte die Karten im milliardenschweren Übernahmepoker völlig neu mischen. Riesiges Interesse institutioneller Investoren Abivax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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