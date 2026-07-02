© Foto: Daniel Karmann - dpaDer Bund wollte mit Milliarden bei KNDS einsteigen. Jetzt stoppt der Panzerbauer den IPO - und die Grünen werfen der Besitzerfamilie vor, den Staat auszupressen.Der geplante Börsengang des deutsch-französischen Panzerbauers KNDS ist vorerst vom Tisch - und damit auch eines der politisch heikelsten Rüstungsprojekte Europas. Der Hersteller des Leopard-2-Kampfpanzers und der Panzerhaubitze 2000 wollte eigentlich im Sommer an die Börsen in Frankfurt und Paris gehen. Es wäre einer der größten europäischen Rüstungs-IPOs der vergangenen Jahre geworden. Nun verschiebt KNDS das Vorhaben auf unbestimmte Zeit und verweist auf die aktuelle Marktvolatilität im europäischen Verteidigungssektor. Der …
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