In einer volatilen Börsenphase hat sich der European Champions Index sehr robust entwickelt und steht nun kurz vor einem neuen Allzeithoch. Wesentliche Erfolgsfaktoren sind die defensive Aufstellung und die Branchenstreuung. Mit Novo Nordisk, Novartis, Astrazeneca, GSK, Roche und Sanofi entfällt rund die Hälfte der Aktien auf den Gesundheitssektor.Pharmatitel gelten traditionell als vergleichsweise krisenresistent, da die Nachfrage nach Medikamenten und medizinischen Behandlungen weitgehend unabhängig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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