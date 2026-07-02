München (ots) -Die BMW Bank hat mit der Marke BMW Financial Services beim AUTOHAUS BankenMonitor 2026 die höchste Händlerzufriedenheit in der Kategorie "Deutsche Premiumfabrikate" erzielt. Im Gesamtranking verbessert sich BMW Financial Services mit einer Gesamtnote von 1,87 (Vorjahr: 1,98) auf Platz drei (Vorjahr: Platz fünf). Für die Studie wurden mehr als 1.000 Entscheider in Autohäusern vom Marktforschungsunternehmen Puls telefonisch befragt.Starke Ergebnisse in den für den Handel relevanten KriterienBMW Financial Services überzeugt 2026 auf breiter Ebene: Bei 20 der 28 bewerteten Kriterien erzielt der Finanzdienstleister eine Durchschnittsnote unter 2,0 und liegt in sämtlichen Kategorien über dem Wettbewerbsdurchschnitt. Besonders stark schneidet der Finanzdienstleister bei den für den Händleralltagzentralen Kriterien ab: Die Geschwindigkeit der Auszahlungen nach Vertragsabschluss sowie die Fairness im Umgang mit Händlern erhalten jeweils die Note 1,52, die Schnelligkeit der Auszahlung in der Einkaufsfinanzierung wird mit 1,56 bewertet. Damit zeigt sich, dass BMW Financial Services Händlern nicht nur bei der Absatzfinanzierung, sondern entlang der gesamten Finanzierungskette verlässlich schnelle Prozesse bietet. Bei der telefonischen Erreichbarkeit des Innendienstes (1,87) liegt BMW Financial Services zudem mehr als eine ganze Notenstufe über dem Wettbewerbsdurchschnitt (2,89)."Diese Auszeichnung zeigt, dass wir nicht nur exzellente Finanzdienstleistungsprodukte anbieten, sondern auch in der täglichen Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern konsequent überzeugen", sagt Torsten Matheis, Geschäftsführer Kunde, Marken, Vertrieb der BMW Bank. "Dass wir in diesem Jahr bei allen 28 bewerteten Kriterien über dem Wettbewerbsdurchschnitt liegen, ist ein Ergebnis, auf das unser gesamtes Team zu Recht stolz sein kann. Mein Dank gilt unseren Handelspartnern, deren Feedback uns antreibt, unsere Leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln."Verlässlichkeit als WettbewerbsvorteilDie Studienergebnisse spiegeln einen strategischen Schwerpunkt der BMW Bank wider: die Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Handel als zentralem Vertriebskanal. Bei zwei Kriterien stellt BMW Financial Services den Bestwert unter allen Captives: der Kommunikation bei Änderungen von Produkten, Konditionen oder Prozessen sowie dem Umgang mit Reklamationen und Sonderfällen. Beide Kriterien betreffen die operative Verlässlichkeit im Tagesgeschäft - ein Bereich, der in der Händlerzufriedenheit erfahrungsgemäß besonders stark gewichtet wird. Die kontinuierliche Verbesserung über drei Jahre unterstreicht, dass die Ergebnisse keine Momentaufnahme sind, sondern das Resultat einer gezielten Weiterentwicklung der Händlerbeziehung.Pressekontakt:BMW Bank GmbHChristoph GüttnerE-Mail: christoph.guettner@bmw.deTelefon: +49-89-3184-1703Original-Content von: BMW Bank GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173371/6306695