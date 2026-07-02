Von Marc Ender, Field CTO / Senior Manager Solutions Specialist bei NetApp Schweiz Die digitale Bedrohungslage erreicht eine neue Dimension. Bereits der Global Cybersecurity Outlook 2026 des Weltwirtschaftsforums (WEF) vom Frühjahr dieses Jahres dokumentiert eine Welt, in der geopolitische Spannungen, künstliche Intelligenz (KI) und fragile Lieferketten die Sicherheitslandschaft grundlegend verändern. Für Entscheider in Unternehmen wird klar: Klassische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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