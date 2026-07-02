Der Dax präsentiert sich im heutigen Donnerstagshandel in exzellenter Verfassung. Der Ausbruch über die 25.000er Marke nimmt Form an. Der deutsche Leitindex gewinnt an Momentum und so langsam kommt das gültige 52-Wochen-Hoch bei 25.508 Punkten in Reichweite. Bricht der Dax noch in dieser Handelswoche auf neue Hochs aus?Der anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Juni dürfte maßgeblich darüber entscheiden, ob das Unterfangen gelingt oder dem Dax ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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