© Foto: Vladimir Borovic - Adobe StockAbivax sammelt mehr Kapital ein als geplant. Die Mittel sollen die Vermarktung von Obefazimod und die Entwicklung neuer Therapien finanzieren.Der Biotech-Konzern Abivax hat seine jüngste Kapitalaufnahme nochmals ausgeweitet. Die Konsortialbanken machten von ihrer Option Gebrauch, zusätzliche American Depositary Shares zu erwerben. Dadurch steigt das Gesamtvolumen der Transaktion auf rund 920 Millionen US-Dollar. Zusätzliche Aktien vollständig platziert Wie das Unternehmen mitteilte, wurden neben den ursprünglich angebotenen 6,4 Millionen American Depositary Shares weitere 960.000 Papiere übernommen. Die zusätzlichen Aktien entsprachen 15 Prozent des ursprünglich platzierten Volumens. Der …
Enthaltene Werte: FR0012333284Den vollständigen Artikel lesen
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