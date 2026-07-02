Berlin - Der Verwaltungsratschef von Airbus, René Obermann, fordert eine allgemeine Dienstpflicht für Deutschland. Das Wachstum der Bundeswehr komme nicht schnell genug voran, sagte der Manager dem "Focus". "Die Zeit drängt."
Russland bereite sich an der Ostflanke vor und werde wohl die Nadelstiche gegen Europa verstärken, bevor es größer attackiere. Satellitenbild-Analysen zeigten den stetigen Aufwuchs der logistischen und militärischen Kapazitäten. "Sie werden vermutlich versuchen, uns im Westen bei Timing und der Form der Angriffe zu überraschen", so Obermann.
"Natürlich brauchen wir mehr Soldaten", erklärte er. Der Netto-Aufwuchs seien circa 1.500 Soldaten seit Anfang 2026 gewesen.
Obermann will allerdings nicht von "Wehrpflicht" allein sprechen, sondern es "Dienstpflicht" nennen, weil man auch im Zivilbereich die Resilienz stärken müsse. Diese müsse für Männer und Frauen gelten. "Das geht gar nicht anders", sagte Obermann. "Wir müssen wirklich alles für die Prävention tun."
Russland bereite sich an der Ostflanke vor und werde wohl die Nadelstiche gegen Europa verstärken, bevor es größer attackiere. Satellitenbild-Analysen zeigten den stetigen Aufwuchs der logistischen und militärischen Kapazitäten. "Sie werden vermutlich versuchen, uns im Westen bei Timing und der Form der Angriffe zu überraschen", so Obermann.
"Natürlich brauchen wir mehr Soldaten", erklärte er. Der Netto-Aufwuchs seien circa 1.500 Soldaten seit Anfang 2026 gewesen.
Obermann will allerdings nicht von "Wehrpflicht" allein sprechen, sondern es "Dienstpflicht" nennen, weil man auch im Zivilbereich die Resilienz stärken müsse. Diese müsse für Männer und Frauen gelten. "Das geht gar nicht anders", sagte Obermann. "Wir müssen wirklich alles für die Prävention tun."
© 2026 dts Nachrichtenagentur