Zürich - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) und die Memo Therapeutics AG gaben bekannt, dass sie eine endgültige Aktienkaufvereinbarung geschlossen haben, wonach Ipsen sich bereit erklärt hat, alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien der Memo Therapeutics AG zu erwerben. Im Mittelpunkt der geplanten Übernahme steht Potravitug, ein Antikörper gegen das BK-Polyomavirus (BKPyV), der sich in der klinischen Phase II befindet. Die BK-Polyomavirus-assoziierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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