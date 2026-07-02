Nahezu punktuell wurde hier auf sharedeals.de kurz vor dem buchstäblichen Absturz der Deutschen Telekom-Aktie gewarnt. Dabei sollte das Korrekturziel bei 23,50 € in weiterer Folge in den Fokus rücken, welches innerhalb von nur zwei Handelstagen abgearbeitet wurde. Seither und insbesondere heute läuft eine Gegenbewegung im Rahmen eines Konters der Bullen. Ordnen wir die aktuelle Lage daher neu ein. Erstes Korrekturziel gilt als abgearbeitet In der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de