Wolfsburg - Volkswagen plant langfristig offenbar wieder mit Vertriebszielen von mehr als zehn Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Das berichtet das "Handelsblatt" (Freitagausgabe) unter Berufung auf Konzernkreise.
Demnach heißt es in der internen Langfristplanung von VW, dass zunächst die Produktionskapazitäten von einst zwölf auf künftig neun Millionen Fahrzeuge reduziert und der Konzern damit krisenfester gemacht werden soll. Die Ambitionen im Vertrieb liegen aber höher. Ziel sei es, die Profitabilität auch bei niedrigeren Stückzahlen zu sichern. Intern werde daher mit verschiedenen Szenarien gerechnet. Das Zehn-Millionen-Szenario ist das optimistischste.
Kommende Woche soll der Aufsichtsrat das neue strategische Zielbild des Konzerns ("Group Target Picture") verabschieden. Es soll festlegen, wie Volkswagen bis zum Ende des Jahrzehnts wieder wachsen will - mit weniger Werken, weniger Modellen und geringerer Komplexität. Als Zielrendite gibt der Konzern einen Korridor zwischen acht und zehn Prozent aus. Ein Sprecher wollte die Angaben nicht kommentieren.
Demnach heißt es in der internen Langfristplanung von VW, dass zunächst die Produktionskapazitäten von einst zwölf auf künftig neun Millionen Fahrzeuge reduziert und der Konzern damit krisenfester gemacht werden soll. Die Ambitionen im Vertrieb liegen aber höher. Ziel sei es, die Profitabilität auch bei niedrigeren Stückzahlen zu sichern. Intern werde daher mit verschiedenen Szenarien gerechnet. Das Zehn-Millionen-Szenario ist das optimistischste.
Kommende Woche soll der Aufsichtsrat das neue strategische Zielbild des Konzerns ("Group Target Picture") verabschieden. Es soll festlegen, wie Volkswagen bis zum Ende des Jahrzehnts wieder wachsen will - mit weniger Werken, weniger Modellen und geringerer Komplexität. Als Zielrendite gibt der Konzern einen Korridor zwischen acht und zehn Prozent aus. Ein Sprecher wollte die Angaben nicht kommentieren.
© 2026 dts Nachrichtenagentur