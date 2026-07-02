© Foto: Arne Dedert/dpaDer DAX hat am Donnerstag deutlich fester geschlossen. Die Wall Street findet erneut keine einheitliche Linie. Öl fällt weiter zurück, aber Gold und Bitcoin sind gefragt.Die US-Börsen ließen sich von der guten Stimmung in Europa nicht anstecken. Während der Dow Jones zuletzt (Stand: 18:15 Uhr) mit Apple und Microsoft um 0,7 Prozent zulegte, büßte der S&P 500 rund 0,2 Prozent ein und der Nasdaq 100 um 1,5 Prozent. Hauptbelastungsfaktor war ein massiver Rutsch im Chip-Sektor. Micron Technology, die bereits am Vortag um mehr als 10 Prozent eingebrochen waren, büßten weitere 4,4 Prozent ein. Für Sandisk ging es erneut zweistellig abwärts. Analysten bewerten diese Rotation weg von den …
Enthaltene Werte: DE000BAY0017,DE0005190003,DE0005439004,DE0007100000,DE0005664809,DE0007164600,US7960502018,DE0007664039,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,JP9010C00XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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