NFP-Schock! DAX explodiert - Micron, Tesla & Nasdaq im Fokus

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Die neuen US-Arbeitsmarktdaten fallen deutlich schwächer aus als erwartet. Statt der prognostizierten rund 110.000 neuen Stellen wurden außerhalb der Landwirtschaft nur 57.000 Jobs geschaffen. Gleichzeitig wurden auch die beiden Vormonate spürbar nach unten revidiert. Für die Märkte ist das zunächst ein positiver Impuls: Schwächere Jobdaten könnten der US-Notenbank Fed mehr Zeit geben und eine mögliche Zinserhöhung im September nach hinten verschieben. Genau diese Hoffnung sorgt direkt nach Veröffentlichung für Kaufinteresse bei S&P 500, Nasdaq und Dow Jones. Besonders stark zeigt sich der DAX, der die Marke von 25.000 Punkten nicht nur zurückerobert, sondern bis zum US-Start weiter Richtung 25.500 Punkte durchstartet. Rückenwind kommt dabei auch aus Deutschland: Neue Reformpläne der Bundesregierung und frisches Kapital zum Monats- und Quartalsstart sorgen für zusätzliche Fantasie.

Neben den Makrodaten rücken zahlreiche Einzelwerte in den Fokus. Micron Technology und Intel standen nach Medienberichten über eine Sammelklage gegen große DRAM-Anbieter deutlich unter Druck, halten charttechnisch aber wichtige Unterstützungsbereiche. Gleichzeitig zeigen zuletzt vernachlässigte Tech-Werte wie Microsoft, Meta Platforms und Palantir neue Rebound-Signale. Bei Meta sorgt die mögliche Vermarktung eigener Rechnerkapazitäten und KI-Modelle für Fantasie, während Palantir mit offenen Modellen und Nvidia-Anbindung wieder stärker beachtet wird. Auch Tesla bleibt spannend: Starke Produktions- und Auslieferungsdaten aus China stützen die Turnaround-Idee im Chart. Dazu klettert Bitcoin wieder über die Marke von 60.000 US-Dollar, während Gold zulegt und die US-Renditen nachgeben. Damit steht die Frage im Raum: War der NFP-Schock der Startschuss für den nächsten Ausbruch bei DAX, Nasdaq und ausgewählten Tech-Aktien?

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