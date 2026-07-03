Die KI-Revolution verändert ihre Stoßrichtung. Während die öffentliche Debatte weiterhin um Algorithmen und Cloud-Plattformen kreist, verschiebt sich das wahre Machtzentrum längst in die Tiefen der physischen Infrastruktur. Denn ohne ausreichend Energie, leistungsfähige Chips und skalierbare Serverarchitekturen bleibt selbst der beste KI-Code wirkungslos. Der explodierende Strombedarf moderner Rechenzentren macht Uran zur strategischen Ressource, während gleichzeitig die Halbleiterlieferketten unter der gewaltigen Nachfrage ächzen und die Systemintegration zur neuen Königsdisziplin wird. Wer diese drei Pfeiler der digitalen Zukunft kontrolliert, besitzt den Schlüssel zur nächsten Wachstumsphase der Branche. Wir sehen uns mit Standard Uranium, AMD und Super Micro Computer jeweils einen Kandidaten aus jedem Bereich genauer an.
Enthaltene Werte: CA85422Q8487,US0079031078,US86800U3023Den vollständigen Artikel lesen ...
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