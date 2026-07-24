Jetzt auch noch Saudi-Arabien. Der Atom-Deal mit den USA unterstreicht, dass Atomenergie auf dem Vormarsch ist. Der Grund: KI-Rechenzentren erfordern klimaneutrale Grundlast. Doch Atommeiler wollen mit Uranbrennstäben gefüttert werden - und das ist alles andere als üppig verfügbar. Zugleich verknappen westliche Sanktionen gegen russisches Uran das ohnehin knappe Angebot. Inmitten dieser Angebotslücke rückt eine abgelegene Region im Norden Kanadas in den Fokus von Investoren: Das Athabasca-Becken beherbergt die größten Uranvorkommen der Welt. Während etablierte Branchenriesen und fortgeschrittene Entwickler bereits mit Milliarden bewertet sind, suchen Investoren nach den noch unentdeckten Hoffnungsträgern in der Uran-Region. Wir analysieren die Situation im Athabasca Becken.Den vollständigen Artikel lesen ...
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