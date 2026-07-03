Unterföhring (ots) -Die erste Staffel der Coming-of-Age-Serie "Euphorie" startet am 7. Juli. Staffeln 1-3 der preisgekrönten Reality "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" starten ab 15. Juli. Die neue Staffel 4 ist ab 3. August neben RTL+ auch auf Sky und WOW verfügbar.Die deutsche Adaption einer gefeierten Coming-of-Age-Serie und preisgekrönte Reality: Die RTL+ Highlightformate "Euphorie" und "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" starten im Juli auf Sky und WOW. Die deutsche Coming-of-Age-Serie "Euphorie" ist ab 7. Juli abrufbar, die drei Staffeln von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" starten am 15. Juli.Über "Euphorie":Die 16-jährige Mila (Derya Akyol) kommt aus der Jugendpsychiatrie zurück nach Hause. Abgefuckt von der Welt um sie herum - und davon, dass Schul-Hottie Basti (Kosmas Schmidt) ein Sextape mit ihr an die ganze Schule verschickt hatte. Jetzt ist alles ist anders - und trotzdem genauso beschissen wie vorher. Mila schlittert mit Vollgas in eine Dreiecksbeziehung mit Ali (Sira Anna-Faal), dem Mädchen, in das sie sich in der Klinik verknallt hat, und Jung-Schauspieler Jannis (Eren M. Güvercin), der ebenso überfordert und abgefuckt von der Welt ist wie sie selbst ..."Euphorie" basiert auf dem original israelischen Format, das von Ron Leshem und Daphna Levin für HOT entwickelt und von Tedy Productions Ltd. produziert wurde. Das Format wurde außerdem als gefeierte HBO-Serie "Euphoria" adaptiert. Die aktuelle dritte Staffel der amerikanischen Adaption steht ebenfalls auf Sky und WOW zum Abruf bereit.Die RTL+ Serie "Euphorie" wurde von Zeitsprung Pictures GmbH im Auftrag von RTL Deutschland in Köln, im Ruhrgebiet und Umgebung produziert. Michael Souvignier und Till Derenbach sind Produzenten, Executive Producer ist Lennart Pohlig. Die redaktionelle Verantwortung seitens RTL liegt bei Thomas Disch. Headautor Jonas Lindt ("Druck") hat gemeinsam mit Paulina Lorenz ("Futur Drei", "Zeit Verbrechen - Love by Proxy") und Raquel Kishori Dukpa ("Druck", "Zeit Verbrechen - Love by Proxy") die Drehbücher geschrieben. Antonia Leyla Schmidt ("Hübsches Gesicht"), die ebenfalls ein Drehbuch verfasst hat, führte gemeinsam mit André Szardenings ("Bulldog") die Regie. Die Bildgestaltung verantwortete Jonathan Ibeka ("Kleo 2").Weitere Informationen zu "Euphorie" finden Sie im RTL Media Hub.Über "Die Verräter - Vertraue Niemandem!":Bereits dreimal lud Moderatorin Sonja Zietlow eine hochkarätige Prominenten-Riege in ihr Schloss, für ein einzigartiges Katz- und Maus-Spiel. Ab 15. Juli können Zuschauende auf Sky und WOW die aufregenden Staffeln voller Täuschungen, Lügen und mörderischer Intrigen mitverfolgen. Welche Geheimnisse hüten die Spieler? Wem gelingt es, den Silberschatz für sich zu gewinnen?Zu den prominenten Spielerinnen und Spieler, die sich in den bisherigen Staffeln auf ein mörderisches Spiel um den Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro eingelassen haben, gehören u.a.: Schlagersänger:innen Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack, Schauspielerin Susan Sideropoulos, Journalist und Nachrichtensprecher Jan Hofer, die "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse, Joachim Llambi, Jorge González, Model und Choreograph Bruce Darnell, Schauspieler Oliver Korittke, Moderatorin Gülcan Kamps, Sänger und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht, Mentalist Timon Krause, Schauspieler Claude-Oliver Rudolph sowie die ehemalige Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.Die ersten beiden Staffeln "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" wurden von der All3Media-Tochter Tower Productions im Auftrag von RTL produziert. Die Staffeln 3 und 4 von Die Verräter - Vertraue Niemandem!" sind eine Produktion der All3Media-Tochter filmpool entertainment im Auftrag von RTL.Das internationale Erfolgsformat wurde in der Kategorie "Beste Unterhaltung" mit dem Deutschen Fernsehpreis 2024 ausgezeichnet.Pressekontakt:Selina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6307491