Access Advance LLC gab heute bekannt, dass Meta Platforms, Inc., einer der weltweit größten Vertreiber von Videoinhalten über seine Dienste Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp, dem Video Distribution Patent Pool (VDP-Pool) als Lizenznehmer beigetreten ist. Meta ist zudem als Lizenznehmer den Pools "HEVC Advance" und "VVC Advance" beigetreten. Die Alibaba Group, deren Videoinfrastruktur ein breites Spektrum an videobasierten Diensten in den Bereichen E-Commerce, Unterhaltung und digitale Medienplattformen abdeckt, wurde diese Woche ebenfalls als Lizenznehmer des VDP-Pools bekannt gegeben. Der Beitritt von Meta und Alibaba zum VDP-Pool stärkt die marktführende Position dieses Programms bei der Lösung von Lizenzfragen im Zusammenhang mit der Nutzung moderner Videocodecs darunter VP9, AV1, HEVC und VVC in allen unterschiedlichen Geschäftsmodellen des Internet-Videostreamings.

"Dass ein bedeutendes US-amerikanisches Unternehmen wie Meta als Lizenznehmer hinzukommt, ist ein Meilenstein für das Content-Distribution-Geschäft und den VDP-Pool", sagte Peter Moller, CEO von Access Advance. "Meta erreicht täglich Milliarden von Nutzern über einige der meistgesehenen Videoplattformen der Welt. Die Teilnahme von Meta am VDP-Pool spiegelt die Ausgewogenheit der Lizenzierungslösung wider, die der Pool der Branche bietet, und ist ein Beleg für die führende Rolle von Meta unter den US-Unternehmen dabei, den vielen Nutzern die zahlreichen Vorteile moderner Videocodecs wie AV1 zugänglich zu machen. Darüber hinaus verleiht Alibabas Know-how im Bereich der Videotechnologie der Expansion des Unternehmens im VDP-Pool besondere Bedeutung und festigt die Position des Programms als erste Wahl bei Lizenzlösungen für die Streaming-Medienbranche."

Über Access Advance:

Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools für die Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance bietet sowohl Patentinhabern als auch Patentnutzer einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus.

Access Advance managt und verwaltet den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 29.000 Patenten, die für die HEVC/H.265-Technologie unentbehrlich sind, sowie den VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 5.400 Patenten, die für die VVC/H.266-Technologie unerlässlich sind. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen, eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur. Darüber hinaus bietet Access Advance den Video Distribution Patent Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Access Advance hat außerdem den Verwalter des HEVC/VVC-Patentpools von Via LA übernommen, der nun als VCL Advance (Video Codec Licensing) Programm bezeichnet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260702739213/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Meredith Hollander

Director, Strategic Communications

Access Advance LLC

E-Mail: press@accessadvance.com

Website: www.accessadvance.com

Lizenzanfragen:

E-Mail: licensing@accessadvance.com