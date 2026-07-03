Infineon erweitert Chip-Produktion

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Neue Fabrik soll Europas Halbleiterkapazitäten stärken - Investitionen in Milliardenhöhe.



Infineon Technologies hat in Dresden den Ausbau seiner Produktion mit einer neuen Chipfabrik vorangetrieben. Nach Angaben des Unternehmens beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 5 Milliarden Euro. Für die Umsetzung ist eine Bau- und Hochlaufphase von etwa drei Jahren bis zur Fertigstellung vorgesehen. Infineon verknüpft das Projekt mit dem Ziel, "Europa als Halbleiter-Hub zu stärken" - ein Vorhaben, das in einem Umfeld zunehmender strategischer Bedeutung von Lieferketten und Technologieproduktion in Europa steht.

Die neue Fabrik in Dresden ist damit auch als langfristig angelegte Kapazitätserweiterung zu verstehen. Solche Großprojekte können die Positionierung in wichtigen Märkten unterstützen, gehen allerdings typischerweise mit hohen Vorlaufkosten und einem anspruchsvollen Zeit- und Umsetzungsplan einher. Entsprechend dürfte für Marktteilnehmende neben dem strategischen Signal auch relevant sein, wie sich Investitionsfortschritt und Auslastungsperspektiven im jeweiligen Marktumfeld entwickeln.

Infineon beschäftigt insgesamt rund 80.000 Mitarbeitende. Die Entwicklung in Dresden wird daher nicht nur als Standortthema gesehen, sondern als Teil der übergeordneten industriellen Ausrichtung des Konzerns.







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Quelle: HSBC









Infineon Technologies hat in Dresden den Ausbau seiner Produktion mit einer neuen Chipfabrik vorangetrieben. Nach Angaben des Unternehmens beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 5 Milliarden Euro. Für die Umsetzung ist eine Bau- und Hochlaufphase von etwa drei Jahren bis zur Fertigstellung vorgesehen. Infineon verknüpft das Projekt mit dem Ziel, "Europa als Halbleiter-Hub zu stärken" - ein Vorhaben, das in einem Umfeld zunehmender strategischer Bedeutung von Lieferketten und Technologieproduktion in Europa steht.Die neue Fabrik in Dresden ist damit auch als langfristig angelegte Kapazitätserweiterung zu verstehen. Solche Großprojekte können die Positionierung in wichtigen Märkten unterstützen, gehen allerdings typischerweise mit hohen Vorlaufkosten und einem anspruchsvollen Zeit- und Umsetzungsplan einher. Entsprechend dürfte für Marktteilnehmende neben dem strategischen Signal auch relevant sein, wie sich Investitionsfortschritt und Auslastungsperspektiven im jeweiligen Marktumfeld entwickeln.Infineon beschäftigt insgesamt rund 80.000 Mitarbeitende. Die Entwicklung in Dresden wird daher nicht nur als Standortthema gesehen, sondern als Teil der übergeordneten industriellen Ausrichtung des Konzerns.In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!Quelle: HSBC





