Die Micron-Aktie befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase. Nach den jüngsten Zahlen konnte der Speichertitel zwar zunächst kräftig zulegen, doch seit dem Rekordhoch bei 1.255 US$ ging es schon wieder um mehr als -20% hinab auf Kurse von unter 1.000 US$. Müssen sich Anleger nun Sorgen machen oder stellt der Rücksetzer eine hervorragende Einstiegsgelegenheit dar? Warum die Aktie plötzlich unter Druck gerät Mehrere Faktoren treffen nahezu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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