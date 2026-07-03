Versorgeraktien zählen am Freitag europaweit zu den stärksten Werten an der Branche. Mit knapp vier Prozent Plus erwacht auch die E.on-Aktie aus der Lethargie und springt wieder deutlich an. Die seit März laufende Korrektur könnte damit nun ein Ende gefunden haben, zumal die nachlassenden Zinssorgen dem Sektor Rückenwind verleihen.Auslöser der Entwicklung war der US-Arbeitsmarktbericht am Donnerstag. Dieser habe gezeigt, dass der Arbeitsmarkt einerseits weiter robust sei, andererseits aber der Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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