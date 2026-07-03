Umfassende Renovierung verbindet historische Bausubstanz mit modernem Design und stärkt die Repositionierung als erstes deutsches Hotel der Vignette Collection von IHGIm Bristol Berlin am Kurfürstendamm hat Aroundtown zentrale Bereiche des traditionsreichen Hotels umfassend renoviert und damit einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung des Hauses angestoßen. Damit positioniert sich das Bristol Berlin als modernes Luxury-Lifestyle-Hotel, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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