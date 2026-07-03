Berenberg hebt das Kursziel für Infineon deutlich an, von 70 € auf 100 €. Das Rating bleibt auf "Buy". Eine Anhebung um fast 43 Prozent beim Kursziel ist kein kleines Signal. Infineon traut sich viel zu Analystin Tammy Qiu von Berenberg veröffentlichte ihre Einschätzung am 02.07.2026. Kern ihrer Argumentation: Infineon selbst hat erklärt, Umsätze in Höhe von 30 Mrd. € stemmen zu können, und zwar ohne einen einzigen neuen Reinraum bauen zu müssen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de