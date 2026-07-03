Die Aktie der SAP hat im Handelsverlauf spürbar nachgegeben und zählt damit zu den schwächeren Werten im deutschen Leitindex. Nach zuvor eher stabileren Tagen zeigt sich nun wieder ein deutlicher Rücksetzer, während der Gesamtmarkt gleichzeitig leicht zulegen kann. Die Entwicklung sorgt für Aufmerksamkeit, da SAP zu den wichtigsten Titeln im DAX gehört.Rücksetzer nach freundlicheren Tagen Im Tagesverlauf gerät die Aktie unter Verkaufsdruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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